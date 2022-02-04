МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков на следующей неделе ожидают роста российского рынка акций и ощутимого повышения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут на следующей неделе на 2,2% и на 3,6% — до 3548 пунктов и 1488 пунктов соответственно.

Курс доллара упадет на 90 копеек — до 75 рубля, евро — на 1,1 рубля, до 85,8 рубля.

Цена на нефть марки Brent, по прогнозу экспертов, упадет в пределах 1 доллара — до 92,5 доллара за баррель. Курс евро на форексе останется в районе 1,145 доллара.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Со следующей недели влияние корпоративных новостей из США несколько ослабеет, и на первый план могут вновь выйти опасения, связанные с грядущим ужесточением политики ведущих центробанков, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Стремительное приближение нефти к отметке 100 долларов за баррель ускоряет инфляцию и снижает оптимизм потребителей, подталкивая ФРС США к более агрессивным действиям, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Инвесторы все чаще будут вспоминать 2008 год, когда за скачком нефти до 150 долларов за баррель последовал обвал (сегодня в долларах 2008 года этот болевой порог примерно на 25% выше). Это может стать источником дополнительной волатильности", — говорит он.

Из важной статистики на неделе Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает индекс деловой активности PMI в секторе услуг КНР от Caixin за январь, объем промышленного производства Германии в декабре (понедельник), сальдо торгового баланса США (вторник), российские данные по инфляции, розничным продажам и безработице (среда).

Кроме того, в четверг выйдут январские данные по инфляции в США и ежемесячный отчет ОПЕК, а в пятницу – данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал и весь минувший год.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На следующей неделе ситуация для российского фондового рынка может оставаться неопределенной ввиду некоторой стабилизации геополитического фона и ожиданий дальнейших шагов как России, так и западных стран по ситуации вокруг Украины. В этом случае индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить консолидацию недалеко от районов 3550 и 1450 пунктов соответственно", — прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Неделя может начаться с продолжения коррекции, которая сменится отскоком в конце, не исключает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". Его ориентир по индексу Мосбиржи — диапазон 3300–3450 пунктов.

А Андрей Верников из "Универ Капитала" на неделе ждет небольшого повышения нашего рынка.

"Геополитическая напряженность между США и Россией снижается, и стороны перестали говорить языком ультиматумов. Цены на нефть после заседания ОПЕК+ выросли, и мало кто из нефтетрейдеров сомневается, что они достигнут отметки 100 долларов. У рынка есть еще потенциал небольшого роста, хотя ожидание мартовского заседания ФРС США, на котором будет принято решение об ужесточении денежной политики, его сдерживает", — говорит он.

"Думаю, что на 100% потенциал роста будет выбран непосредственно перед дивидендным сезоном, а сейчас максимум, что мы можем увидеть, — это рост индекса Мосбиржи в район 3700 пунктов, где проходит верхняя граница понижательного двухмесячного канала. Пока пик инфляции не пройден, инвесторы не будут агрессивно покупать российские активы", — добавляет аналитик.

Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит" ожидает относительно спокойной и позитивной динамики рынка на фоне Олимпиады в Пекине, снижения напряженности в геополитике и устойчивой сырьевой конъюнктуры.

"Осечки от таких организаций, как Meta Platforms, говорят о вероятных проблемах в быстро растущей сфере информационных технологий. Отчетность Alphabet и Amazon также нельзя назвать идеальной, но временно она оказывает поддержку сектору технологий по всему миру. На предстоящей неделе рынок продолжит реагировать на отчеты компаний, но сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции будут сдерживать оптимизм инвесторов", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции".

ОТСКОК РУБЛЯ

Помимо дорогой нефти и ослабления доллара на форексе, поддержку рублю на следующей неделе должно оказать очередное ожидаемое повышение ставки ЦБ РФ, говорят аналитики.

По оценке Виктора Григорьев из банка "Санкт-Петербург", регулятор будет вынужден повысить ставку минимум на 0,75 процентного пункта.

"Тем не менее, геополитические новости еще могут преподнести неприятные сюрпризы российским активам. На этом фоне мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 75-77,5 рубля за доллар", — прогнозирует он.

Рубль при высоких ценах на нефть сохраняет потенциал укрепления к уровню 74 рубля за доллар и 85 рублей за евро, считает в свою очередь Кожухова.

"В пользу российской валюты могут выступать и ожидания еще одного повышения процентной ставки на заседании ЦБ РФ 11 февраля (с 8,5% до 9,5% годовых)", — добавляет она.

Рубль пока больше обращает внимание на позитивные сигналы из сферы переговоров России с Западом, отмечает Кочетков. "В остальном у него почти нет негативных факторов. Поэтому укрепление — наиболее вероятный сценарий на предстоящей неделе", — добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Сезон квартальных отчетностей продолжат Tyson Foods, Loews, Pfizer, BP, Walt Disney, Yum! Brands, Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, AstraZeneca и Twitter, напоминает Кожухова.

В России финансовые результаты за январь 2022 года представит Сбербанк, а "Алроса" опубликует операционную отчетность за аналогичный месяц.

"Полюс", "Русал" и En+ обнародуют операционные результаты за четвертый квартал и весь прошлый год, а "Фосагро" и "Норникель" — финансовую отчетность. Кроме того, станут известны итоги ребалансировки индекса MSCI Russia.

Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что лучше рынка, вероятно, будут выглядеть акции нефтегазовой и металлургической отраслей.

Локтюхов рассчитывает, что сохранится спрос на акции госбанков, в меньшей степени отскочившие от минимумов по сравнению с экспортными секторами. Эксперт выделяет Сбербанк, который в понедельник должен представить неплохую отчетность по РСБУ.

Он также считает логичным некоторое смещение спроса из "фишек" в менее ликвидные бумаги, из которых выделяет АФК "Система", "Магнит" и "М.Видео"