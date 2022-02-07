МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в понедельник днем, в то время как инвесторы оценивают вероятность притока нефти после переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.12 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,63%, до 92,68 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 1,13%, до 91,27 доллара.

Инвесторы следят за ситуацией вокруг переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Предложение на нефтяном рынке может вырасти, если по итогу переговоров будут сняты санкции с иранской нефтяной промышленности. Возобновление переговоров запланировано на вторник.

При этом аналитики полагают, что цены на нефть имеют потенциал к росту. В частности, трейдинговая Vitol Group считает, что котировки могут вырасти благодаря Китаю, который, вероятно, будет закупать нефть, чтобы нарастить резервы.

"Будет справедливо заявить, что запасы в Китае находится на минимальном уровне. Все внимание приковано к тому, что происходит в стране после Нового года. Есть ощущение, что потребуется некоторое пополнение запасов", — отметил глава азиатского подразделения Vitol Майк Мюллер (Mike Muller), чье мнение приводит агентство Блумберг.