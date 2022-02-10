МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением TCS Group, в четверг дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цены фьючерсов на газ в Европе растут на 0,8-3,8%

По состоянию на 11.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,99%, до 7,71 доллара, "Новатэка" — на 0,81%, до 220 долларов, "Лукойла" — на 1,68%, до 92,26 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 1,97%, до 8,8 доллара, "Газпром нефти" — на 0,57%, до 35 долларов.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 2%, до 29,86 доллара, "Северстали" — на 1,52%, до 21,98 доллара, НЛМК — на 1,97%, до 30,39 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 2,25%, до 1,13 доллара, Сбербанка — на 1,14%, до 14,78 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 1,83%, до 77,9 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,92%, до 5,37 доллара, "Магнита" — на 0,47%, до 14,86 доллара, "Ленты" — на 0,55%, до 2,26 доллара.