МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг символически снижается в рамках коррекции после двух дней существенного роста, ожидая дальнейших сигналов с внешних рынков и геополитического фона, индекс Мосбиржи консолидируется выше 3600 пунктов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Нефть дорожает на росте аппетита к риску после статданных из США

"Улучшение геополитического фона уже учтено в котировках активов, а новых поводов для покупок не появилось, поэтому рынок начал закономерно корректироваться после уверенного подъема ранее", — считает старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев.

Индекс Мосбиржи к 15.08 мск опускается на 0,35%, до 3626,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1532,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 17 копеек, до 74,57 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 85,25 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,75%, до 92,24 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в четверг днем без существенных изменений.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста бумаги "Мечела": обыкновенные акции прибавляют 8,9%, а префы — 4,15%. "Мечел" ранее в четверг сообщил, что досрочно и в полном объеме погасил долг перед ВТБ в размере 341 миллион долларов.

Также динамику значительно лучше рынка показывают акции "Русала" (+5,66%), поддержку бумагам компании оказывают высокие цены на алюминий, обновившие на этой неделе максимальные отметки октября. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повышаются в свою очередь на 5,4%, несмотря на более чем 3% снижение на утренней торговой сессии.

В существенном минусе торгуются акции "Интер РАО" (-2,67%), "Газпрома" (-1,78%), ВТБ (-1,57%), и расписки VK (-2,35%).

ПРОГНОЗЫ

"Беспокойство на биржевых площадках вызывают сегодняшние данные о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в 16.30 мск. Ожидается рост показателей. Если он превысит прогноз, это способно вызвать сильное снижение рисковых активов, поскольку увеличит вероятность, что на мартовском заседании ФРС США повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка в свою очередь отмечает, что российский фондовый рынок сегодня снижается на фоне фиксации прибыли в отдельных акциях перед завтрашним заседанием ЦБ РФ, на котором регулятор может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Эксперт полагает, что к вечеру волатильность индекса Мосбиржи может вырасти ввиду ухудшения внешнего фона, в частности публикации инфляционных данных по США, и допускает попытки выхода основного индекса российского рынка акций ниже уровня 3600 пунктов.

"Для дальнейшего роста требуются более ощутимые сигналы снижения санкционных рисков. Впрочем, прямого повода для разворота индексов вниз также нет. Поэтому закрытие дня может состояться в диапазоне 3630-3650 пунктов по индексу Мосбиржи, если, конечно, не будет негативного сюрприза от американской инфляции", — прогнозирует Андрей Кочетков из "Открытие инвестиции".