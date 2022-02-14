МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно снижением котировок, так как инвесторы уходят от рисковых активов в свете геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций теряет более 2%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,98% — до 3428,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2253,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4%, до 24556,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,57%, до 2704,48 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,23%, до 27079,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, до 7243,9 пункта.

Инвесторы отказываются от рисковых активов на фоне роста геополитической напряженности вокруг ситуации между Россией и Украиной. Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Возникшая глобальная неопределенность и противоречивая риторика стран склоняет участников торгов оценивать все возможные варианты развития событий и отдавать предпочтение инвестированию в активы-"убежища".

Стратег Modular Asset Management Вай Хо Леонг (Wai Ho Leong), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что "бегство в безопасные активы будет для рынка первым делом" в случае эскалации конфликта.