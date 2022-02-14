События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 февраля
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2021)
|-3,6%
|5,8%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|-0,9%
|1,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)
|4,2%
|3,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)
|-43,3 тыс
|-36,2 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь)
|60 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|-1,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (декабрь)
|4,1%
|4,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|6,0%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|6,1%
|6,1%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)
|-10,2
|-7
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль)
|51,7
|53,5
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2021)
|4,6%
|4,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|0,3%
|0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-1,5 млрд евро
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль)
|49,4
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (январь)
|236,1 тыс
|250 тыс
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,5%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль)
|-0,7
|12
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,3%
|0,5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2021/2021
|RUB
|Лента — закрытие реестра для ВОСА (10.03.2022, увеличение УК путем допэмиссии акций, вопрос о расформировании специального фонда для выплаты див-дов по ап ПАО)
|RUB
|Роснефть — СД (отчет о деятельности комитета СД по аудиту за 4кв2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20220214/836063902.html