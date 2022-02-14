МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник снижаются на общем негативном фоне, вызванном геополитическими рисками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,08% — до 34711,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31% — до 13748,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3% — до 4505,2 пункта.

Фондовые биржи США начинают неделю со снижения, в пятницу индексы также закрылись в значительном минусе. На мировом рынке наблюдается массовый отказ от риска на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной.

Инвестиционный стратег Danske Bank Ларс Сковгор-Андерсен (Lars Skovgaard Andersen), которого цитирует газета Wall Street Journal, отметил, что высокий уровень инфляции в совокупности с геополитическими рисками, оказывает еще большее давление на рынок. Однако, как отметил эксперт, трейдеры скорее всего учли возможные негативные последствия.

В среду будет опубликован протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, однако отметил, что нынешние условия подходят для ее повышения в ближайшее время. Инвесторы будут искать больше сигналов ФРС о дальнейшей политике центробанка.