МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись сильным снижением на фоне неопределенности в ситуации между с Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,69% — до 7531,59 пункта, французский CAC 40 — на 2,27%, до 6852,2 пункта, немецкий DAX — на 2,02%, до 15113,97 пункта.

В понедельник трейдеров беспокоила ситуация, связанная с возможной напряженностью вокруг ситуации между Россией и Украиной. На этом фоне наблюдался глобальный отказ от риска, индексы Азии упали по итогам торгов, а евро дешевеет в паре с долларом.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

Во вторник европейские трейдеры будут оценивать внутреннюю статистику. Аналитики полагают, что ВВП еврозоны, согласно второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6%. А дефицит внешнеторгового баланса стран этого блока в декабре вырос до 3,2 миллиарда евро с 1,5 миллиарда.