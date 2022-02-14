МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник вечером растет к доллару и к евро, корректируя обвал пятницы, когда валюта США подскочила 2,16 рубля, а евро – на 1,57 рубля. Геополитика осталась решающим фактором для динамики курса российской валюты. При этом позитив для рубля от очень дорогой нефти отчасти компенсировался общим охлаждением аппетита к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск падал на 59 копеек, до 76,58 рубля, курс евро — на 88 копеек, до 86,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ ОТ ЧЕГО ОТТОЛКНУТЬСЯ

Российская валюта в понедельник вечером активно восстанавливалась после обвала пятницы, случившегося на фоне граничащих с истерикой предупреждений Запада о скором начале войны с Украиной. При этом геополитические факторы остались определяющими для курсовой динамики и на начавшейся неделе.

В частности, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". В то же время, основной импульс росту рубля задали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава МИД, в частности, заявил, что намечаются контакты, в ходе которых Москва продолжит обсуждать тему гарантий безопасности. Одна часть ответа США по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, сказал он. Лавров предложил Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Рыночная конъюнктура при этом осталась противоречивой. С одной стороны, нефть марки Brent обновляет очередные пики с октября 2014 года около 96 долларов. Вечером она растет на 0,7%, до 95,1 доллара за баррель. Трейдеры оценивают баланс мирового рынка на фоне возросших рисков геополитики в Европе.

При этом опасения по поводу высокой инфляции в США поддерживают высокими риски того, что ФРС будет быстро ужесточать ДКП, а это обычно давит на аппетит к риску.

В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,2%, до 96,3 пункта.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций продолжает обвальное падение, начатое в пятницу после решения и комментариев ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Показатель обновил минимум с февраля 2016 года. Это оказывает давление на курс рубля.

Тем не менее, доллар и евро падают к рублю на 0,7% и на 0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Общий риск-аппетит на рынках переживает охлаждение из-за ожидаемого повышения ставок ФРС, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Индекс доллара движется вверх, формируя давление на всю группу развивающихся валют. Тем не менее, мы видим, что рубль проявляет силу, и, если геополитический фон и общая рыночная ситуация завтра не ухудшатся, то доллар может отступить ближе к 76 рублям", — оценивает перспективы он.

Влияние негативных факторов отчасти сглажено решением Банка России продлить паузу в покупках валюты в рамках бюджетного правила, отмечает Александра Овчинникова из "Сбер Управление Активами".

"К определяющим факторам курса рубля в ближайшее время стоит отнести динамику цен на нефть, геополитические новости и глобальный интерес инвесторов к рисковым активам. Краткосрочный ориентир по курсу доллара составляет 75-78 рублей", — добавляет она.