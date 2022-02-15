МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы активно растут во вторник, реагируя на новости, свидетельствующие об ослаблении геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,12%, до 34856 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,09%, до 14551 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,48%, до 4458,75 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что рынки США откроются ростом. Рынки отреагировали на заявление представителя Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил России по окончанию учений у границ Украины.

Днем ранее наблюдался глобальный отказ от риска в связи с неопределенностью вокруг ситуации между Россией и Украиной. Американские индексы на этом фоне снижались три дня подряд и потеряли 3-4%.

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Инвесторы ждут протокол январского заседания Федрезерва США, который будет опубликован в среду. Трейдеры надеются получить больше информации относительно курса монетарной политики в 2022 году.