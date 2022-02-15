МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к евро на ослаблении геополитической напряженности и восстановлении спроса на риск, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1335 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1305 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,78 иены за доллар со 115,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 96,175 пункта.

Во вторник наблюдается восстановление рисковых активов после падения понедельника, и такие традиционные "убежища", как доллар и золото, оказались в минусе. Рынки отреагировали на ослабление геополитической напряженности вокруг ситуации между Россией и Украиной в связи с тем, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений.

Инвесторы ждут протокол январского заседания Федрезерва США, который будет опубликован в среду. Трейдеры надеются получить больше информации относительно курса монетарной политики страны в 2022 году.

Аналитики BofA, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отметили, что ожидания по повышению ставок инвесторов выросли после данных об инфляции в США. Теперь участники торгов ждут пять повышений ставки в 2022 году.