МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и прибавляет более 1,7% на снижении геополитической напряженности, следует из данных Московской биржи. Доллар дорожает к евро и иене в ожидании протокола ФРС США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.48 мск рос на 1,5% — до 3654,17 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,39%, до 1533,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки – 75,07 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 85,42 рубля.

Стоимость нефти марки Brent растет на 0,63% — до 93,87 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС возобновили повышение к февральским пикам и сопротивлениям 3700 и 1560 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". "Краткосрочная техническая картина на рынке улучшилась, но уже сегодня "быки" столкнутся с районом важных сопротивлений… Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3500-3750 пунктов", — добавляет она.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка ожидает, что сегодня российский рынок может продолжить расти. Основными факторами станут улучшение внешнего фона, а также высокие цены на товарных рынках. По его оценкам, индекс Мосбиржи в среду может попытаться достичь отметки 3700 пунктов.