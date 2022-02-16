МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль растет третий день подряд, доллар сполз к 75 рублям, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля и последовавший в понедельник краткосрочный инерционный скачок до 78,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар упал до 75 рублей впервые с 11 февраля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск среды падал на 28 копеек, до 75,03 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 85,34 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,6% — до 93,9 доллара за баррель сорта Brent.

Рубль продолжает укрепляться на политическом позитиве и отсутствии покупок валюты со стороны Банка России, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Сегодня доллар тестирует поддержку 74,8-75 рублей, а в случае пробоя целью движения курса станет район 73 рубля. Более крепким рубль мы пока не видим", — добавляет он.

"В среду мы ожидаем выхода курса доллара в более фундаментально обоснованный диапазон при текущем страновом риске: 73-75 рублей с ориентиром на его середину", — оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.