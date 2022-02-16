МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды ростом котировок на ослаблении геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал до 75 рублей впервые с 11 февраля

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57% — до 3465,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 2296,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,49%, до 24718,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,99%, до 2729,68 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,22%, до 27460,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,08%, до 7284,9 пункта.

Инвесторы продолжают следить за геополитической обстановкой. Во вторник Минобороны России заявило о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений. Рынки восприняли это как определенную разрядку напряженности вокруг Украины.

"Волнения отступили. Похоже, есть надежда на дипломатическое решение", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).