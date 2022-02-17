МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга падает на 1,92% вслед за дешевеющей нефтью и американскими фьючерсами, а также из-за нестабильной обстановки на востоке Украины, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль умеренно снижается к доллару и евро на ухудшении внешнего фона

Утром в четверг начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил журналистам, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась, Киев предпринимает попытки эскалации конфликта в Донбассе. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики утром в четверг открыли огонь по пяти населенным пунктам республики.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.36 мск снижается на 1,92% — до 3576,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,5%, до 1486,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время повышается на 54 копейки, до 75,79 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 86,13 рубля.

Под давлением бумаги банковского сектора: обыкновенные акции Сбербанка падают на 3,26%, привилегированные — теряют 2,61%, падают также акции ВТБ (-2,74%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,81%).

Цена нефти марки Brent дешевеет на 1,33%, до 93,55 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 0,4%.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев отмечает, что текущий внешний фон к торгам четверга, учитывая все события, оказался умеренно негативным. "Цены на нефть Brent оказались под давлением после появления новостей о прогрессе в ядерных переговорах между Ираном и США. Фьючерс на индекс S&P500 на премаркете снижается. В комплексе это создает основания для распродажи", — сказал он.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" не исключает продолжения снижения на российском рынке акций, при этом подчеркивая, что огромное влияние на него будет оказывать геополитическая обстановка.

В свою очередь Виталий Манжос из компании "Алго капитал" добавляет, что основные уровни поддержки по индексу Мосбиржи располагаются на отметках 3540 и 3520 пунктов.