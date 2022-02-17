На 11.34 мск стоимость GDR "Роснефти" падает до 7,64 доллара, "Лукойла" - до 90,21 доллара
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Ленты", в четверг дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 3,36% — до 7,64 доллара, "Новатэка" — на 3,13%, до 208,65 доллара, "Лукойла" — на 2,62%, до 90,21 доллара.
Бумаги "Газпрома" дешевеют на 2,95% — до 8,72 доллара, "Газпром нефти" — на 1,01%, до 34,35 доллара.
Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 1,35% — до 29,16 доллара, "Северстали" — на 0,32%, до 21,91 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 30,97 доллара.
Бумаги ВТБ дешевеют на 3,43% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 4,28%, до 14,26 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 4,53% — до 68,74 доллара.
GDR АФК "Система" дешевеют на 1,89% — до 5,46 доллара, "Магнита" — на 2,98%, до 15,12 доллара, "Ленты" дорожают на 1,56%, до 2,27 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20220217/836088451.html