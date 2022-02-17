МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Ленты", в четверг дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара снова растет выше 76 рублей

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 3,36% — до 7,64 доллара, "Новатэка" — на 3,13%, до 208,65 доллара, "Лукойла" — на 2,62%, до 90,21 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 2,95% — до 8,72 доллара, "Газпром нефти" — на 1,01%, до 34,35 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 1,35% — до 29,16 доллара, "Северстали" — на 0,32%, до 21,91 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 30,97 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 3,43% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 4,28%, до 14,26 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 4,53% — до 68,74 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 1,89% — до 5,46 доллара, "Магнита" — на 2,98%, до 15,12 доллара, "Ленты" дорожают на 1,56%, до 2,27 доллара.