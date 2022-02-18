МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы без единой динамики, в то время как инвесторы продолжают оценивать геополитические риски вокруг ситуации на Украине, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона в пятницу

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,66% — до 3490,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2311,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,88%, до 24327,71 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,02%, до 2744,52 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,41%, до 27122,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,02%, до 7221,7 пункта.

Рынки остаются волатильными на сохранении геополитических рисков, связанных ситуацией на Украине.

"Ситуация на Украине заставляет рынки нервничать и после проблесков рисковых настроений, они вновь стали негативными за последние сутки", — добавил представитель National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril).

Вместе с тем, инвесторы следят за внутренними новостями. Так, ранее стало известно, что годовая инфляция в Японии составила 0,5% после инфляции в 0,8% месяцем ранее. За январь цены выросли на 0,1%.