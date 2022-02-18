МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером коррекционно снижается после достижения днем ранее восьмимесячного максимума в 1900 долларов за унцию, при этом рынки продолжают следить за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов. Центробанк продолжает бой за запрет криптовалюты в России

По состоянию на 18.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,45 доллара, или на 0,29% — до 1896,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,56%, до 24,008 доллара за унцию.

В четверг стоимость золота впервые с июня прошлого года поднялась выше "круглой" отметки в 1900 долларов за унцию. Геополитические риски поддержали стоимость драгоценного металла, который в периоды нестабильности традиционно выступает как защитный актив.

"Потребность в безопасных активах среди участников торгов по-прежнему остается значимой на фоне кризиса вокруг Украины. Это означает, что золото пользуется спросом как актив-убежище", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.

Помимо коррекции, некоторое укрепление доллара также пока препятствует дальнейшему росту цен на золото. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет примерно на 0,1%. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.