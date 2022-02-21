МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту на старте утренней сессии понедельника в надежде на дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) прибавляет уже более 1,5%, следует из динамики торгов. Что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск повышается на 1,57%, до 3446,52 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,22%, до 91,19 доллара за баррель.

"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — говорится в распространенном заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).