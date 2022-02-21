МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте утренней сессии понедельника в надежде на дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) прибавляет более 1,2%, следует из динамики торгов. Мировые цены на нефть снижаются

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.52 мск повышается на 1,22%, до 3434,82 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,45%, до 90,98 доллара за баррель.

"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — говорится в распространенном заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).