МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Газпрома" после их падения на торгах в понедельник, следует из сообщения торговой площадки.

Акции "Газпрома" к 14.42 падают на 7,84%.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.02.2022, 14.29 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 266,46) и диапазона оценки рыночных рисков (до 237,405 рубля, эквивалентно ставке 23,75%) ценной бумаги GAZP ("Газпром" (ПАО) ао)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется биржей исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных параметров риска по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.