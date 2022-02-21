МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российская валюта уже включает большую геополитическую премию с учетом высоких экспортных цен на сырье, она фундаментально устойчива, и несмотря на сегодняшнее снижение на фоне обострения геополитических рисков не ослабнет до 100 рублей за доллар или выше, сказал РИА Новости управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.

Российский финансовый рынок в понедельник оказался под сильным давлением со стороны политического фактора из-за обострения ситуации на востоке Украины. Состоялось внеочередное совещание Совбеза, посвященного ситуации на Донбассе. Члены Совбеза РФ высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. На этом фоне рубль продолжал падать: курс доллара поднимался выше 79 рублей, евро — в моменте выше 90 рублей.

"Я не жду 100, 110 или 120 рублей за доллар. Надо сказать, что сейчас у нас рекордное положительное сальдо внешней торговли, рекордный текущий счет, рекордные резервы, достаточно низкий внешний долг. То есть с точки зрения фундаментальной устойчивости, даже при сильном оттоке валюты нерезидентов, эта ситуация может быть контролируема, и не допускать чрезмерной волатильности вполне возможно при текущих ресурсах", — считает эксперт.

По его мнению, Россия находится в режиме наилучшей за последнее десятилетие внешней конъюнктуры — высокие экспортные цены на нефть, газ, металлы, на другие товары, экспортируемые Россией. Это все источник больших объемов валютной выручки. "Текущий уровень курса национальной валюты фундаментально в этом плане итак уже достаточно слабый, то есть в курсе рубля уже большая геополитическая премия присутствует", — отметил он.

"Мы пока не знаем, какие будут последствия решения Совбеза, какие будут внешние воздействия, если решение будет принято. Мало того, еще непонятно до конца, какое будет принято решение и в какой форме, потому что это важно. Поэтому я бы пока не выводил эту ситуацию в какую-то критическую для курса", — сказал Сусин.

"Если мы увидим какую-то избыточную волатильность, я бы, наверное, ожидал, что Банк России будет использовать в какой-то мере накопленные резервы, которые находятся на рекордных уровнях — выше 600 миллиардов долларов — для того чтобы стабилизировать ситуацию. Безусловно, первая реакция может быть достаточно интенсивной и ее по-хорошему надо гасить для того чтобы она не сформировала дальнейшие ожидания", — отметил эксперт.

"Если ситуация будет выходить из под контроля, у Банка России, правительства, субъектов экономики, у экспортеров накоплен достаточно большой объем валютной ликвидности, который в той или иной мере может быть использован для того чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Именно для этого он и накоплен, по крайней мере, Банком России", — считает он.