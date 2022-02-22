МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже утром вторника упали на 1,5%-1,9% по сравнению с предыдущим рабочим днем на фоне новостей по Украине. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в течение первых 15 минут торгов рухнул на 536,8 пункта, что составило 1,99% до уровня 26374,07 пункта.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 28,66 пункта, или 1,5%, до 1882,02 пункта.

Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуаций вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.