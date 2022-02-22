МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник по итогам основных торгов, отыграв часть падения начала недели по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,58% — до 3084,84 пункта, долларовый РТС – на 1,59%, до 1226,69 пункта.

Незадолго до закрытия рынка спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании во вторник сообщила, что в Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании ВС РФ за пределами территории страны, этот вопрос вносится дополнительно в повестку заседания палаты.

На этом фоне к закрытию основных торгов (18.50 мск) индекс Мосбиржи потерял незначительно — чуть больше 14 пунктов.

За фактом признания Россией независимости ДНР и ЛНР не последовало ввода российских войск на их территорию, а объявленные Великобританией санкции оказались относительно мягкими, не нося секторальный характер, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". При этом цены на нефть подходили к максимумам за 8 лет вблизи 100 долларов за баррель, добавляет он.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,18% — до 94,09 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Андрей Верников из "Универ Капитала" замечает, что рост акций "Газпрома" оказался сильнее акций банков – Сбербанка и ВТБ, однако он и падал до этого меньше.

"Первые санкции США с запретом на инвестиции в ДНР и ЛНР оказались беззубыми и рынок переводит дух. Сбербанк интересен для спекулянтов, потому что от октябрьского максимума он упал в два раза", — говорит аналитик.

В то же время, напоминает он, США уже заявили, что будут новые санкции и, скорее всего, "они будут бить по банкам". "При этом цены на нефть Brent находятся в районе 100 долларов за баррель, поэтому Штатам бить по нашему нефтегазу не выгодно, так как это еще больше поднимет стоимость "черного золота", — обращает внимание эксперт.

В лидерах роста — акции "Газпрома" (+8,51%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 5,36%, обыкновенные акции – на 4,98%), акции ВТБ (+5,74%).

Также сильно выросли акции "Яндекса" (+7,49%), "Норникеля" (+10,67%) и НЛМК (+8,84%).

В лидерах падения – акции ЛСР (-7,2%), ГК "Самолет" (-7,2%), Московской биржи (-4,13%) и акции ДВМП (-4,13%).

ПРОГНОЗЫ

В среду, 23 февраля, торги на нашем фондовом рынке проводиться не будут в связи с празднованием Дня защитника Отечества, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В четверг российские биржевые индексы будут отыгрывать события и динамику внешних рынков среды. Инвесторы оценят возможные санкционные сигналы со стороны США. В ближайшие два дня выйдет немало важной экономической статистики",- говорит аналитик.

По его оценкам, 24 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2900-3250 пунктов.

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день (четверг): 2900-3400 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".