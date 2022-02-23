МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном заметно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), восстанавливаясь после вчерашних потерь, свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи АТР закрылись коррекционным ростом в среду

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 5,06%, до 5,71 доллара, "Новатэка" — на 4,01%, до 166,47 доллара, "Лукойла" — на 3,83%, до 75,07 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 2,21%, до 7,08 доллара, "Газпром нефти" — на 3,97%, до 31,4 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 2,12%, до 27,01 доллара, НЛМК — на 4,08%, до 28,06 доллара, "Северстали" — на 3,49%, до 20,02 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 1,85%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,86%, до 10,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 1,8%, до 55,38 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 10,73%, до 4,62 доллара, "Магнита" — на 1,55%, до 11,95 доллара, "Ленты" — торгуются на уровне предыдущего закрытия в 2,11 доллара.