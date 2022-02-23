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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220223/836146571.html
Курс рубля ускорил падение в среду днем
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. Курс рубля ускорил падение в среду, 23 февраля, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 23.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил падение в среду, 23 февраля, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 15.44 мск подскакивает на 1,34 рубля, до 80,14 рубля, курс евро — на 1,47 рубля, до 90,92 рубля.