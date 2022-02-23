МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Курс рубля ускорил падение в среду, 23 февраля, доллар поднялся выше 80 рублей, евро торгуется почти по 91 рублю, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.44 мск подскакивает на 1,34 рубля, до 80,14 рубля, курс евро — на 1,47 рубля, до 90,92 рубля.