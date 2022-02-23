МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рубль теряет более 2 рублей своей стоимости к основным инвалютам на фоне санкционных рисков против РФ, доллар торгуется недалеко от 81 рубля, евро – выше 91,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" 19.38 мск рос на 2,06 рубля – 80,86 рубля, курс евро — на 2,07 рубля – 91,52 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,5% — до 94,32 доллара за баррель.

САНКЦИОННЫЕ РИСКИ

Поступающая новая информация о санкционных рисках давит на котировки рубля. В результате вечером доллар подскакивал чуть выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, евро поднимался до 91,74 рубля. Эксперт предрек разворот российского рынка на восток

В частности, заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил в среду в интервью CNN, что США могут ужесточить антироссийские санкции, включая рестрикции против крупнейших банков страны и применение мер экспортного контроля, в любой момент, не дожидаясь дальнейшей эскалации вокруг Украины.

Накануне США объявили о первых санкциях в связи с украинским кризисом, которые затронули ВЭБ и Промстройбанк, десятки аффилированных с ними структур, госдолг и пятерых представителей российских "элит".

США, Великобритания, ЕС, Канада и Япония ранее во вторник объявили санкции в отношении Москвы за признание независимости ДНР и ЛНР.

Россия начала эвакуировать персонал своих дипломатических представительств на Украине, в то время как фиксируются новые обстрелы в Донбассе, также обращает внимание Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Все это может указывать на нарастание эскалации и усиление политических и санкционных рисков для РФ. При этом общерыночные настроения сегодня находятся в зоне risk on (интереса к рисковым активам – ред.), европейские индексы и американские фьючерсы подрастают. Нефть Brent торгуется, немного улучшив динамику в течение дня", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

В четверг можно ожидать укрепления курса рубля, доллар и евро могут уйти ниже 80 рублей и 90 рублей, соответственно, считают аналитики "Фридом Финанс".

"На международном валютном рынке ситуация спокойная, основные валютные пары торгуются в узких диапазонах около месяца. Бурный рост демонстрируют котировки золота, полагаем, что они останутся в лидерах роста в ближайшие месяцы. По нашим оценкам, в текущем году они могут достигнуть исторических 2100 долларов за тройскую унцию", — добавляют они.

"Мы полагаем, что львиная доля негатива заложена в рублёвом курсе, однако краткосрочно возможны эмоциональные волны снижения рубля. Локальным фактором поддержи российской валюты до конца недели будет пик налогового периода. По нашим оценкам, в четверг пара доллар-рубль может двигаться в пределах широкого диапазона 79-81 рубль", — говорит Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Риски ослабления рубля выглядят довольно высокими, так как спрос на отечественные активы выглядит ограниченно, а в пятницу дополнительное давление на рубль может быть оказано ухудшением внешнего фона ввиду растущих инфляционных опасений (ожидается слабая статистика по расходам и доходам потребителей США), отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он считает, что пара доллар-рубль продемонстрирует боковое движение в диапазоне 79-81 рубль.