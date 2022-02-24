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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156344.html
Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. МОСБИРЖА ПЕРЕВЕЛА ТОРГИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РЕЖИМ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ИНДЕКСА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% — БИРЖА Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. МОСБИРЖА ПЕРЕВЕЛА ТОРГИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РЕЖИМ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ИНДЕКСА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% — БИРЖА
Новость дополняется