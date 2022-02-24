МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. МОСБИРЖА ПЕРЕВЕЛА ТОРГИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РЕЖИМ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ИНДЕКСА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% — БИРЖА

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