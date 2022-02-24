МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля частично восстанавливает утренние потери при поддержке ЦБ РФ, который принял решение начать валютные интервенции после утренней распродажи на валютном рынке, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск повышался на 3,07 рубля, до 84,23 рубля. Утром подскакивал до 89,6 рубля.

Курс евро в то же время повышался на 2,6 рубля, до 94,3 рубля. Утром курс евро подскакивал до 99,99 рубля.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.