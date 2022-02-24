МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Мосбиржа рекомендовала частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и от необдуманных сделок, говорится в сообщении торговой площадки.

"Совет Московской биржи, состоящий из представителей крупнейших участников финансового рынка, обсудил текущую ситуацию. Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок", — рекомендует биржа в своем сообщении.

"Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций. Финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках", — отмечается там.

К 18.26 мск курс доллара расчетами "завтра" растет на 5,39 рубля – до 86,55 рубля, евро – на 4,83 рубля, до 96,53 рубля. Индекс Мосбиржи падает на 34,2% — до 2029,63 пункта.