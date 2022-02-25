МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сформированная база расчетов индекса Московской биржи, которая будет действовать с 18 марта, осталась без изменений, сообщила торговая площадка. Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на рынках 25 февраля

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 марта 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов…. Базы расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС и индекса голубых фишек остались без изменений", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в базах расчета индекса акций широкого рынка, индекса средней и малой капитализации и индекса потребительского сектора обыкновенные акции одного из крупнейших российских ритейлеров компании "Лента" будут заменены на депозитарные расписки. А обыкновенные акции OR Group (ранее — группа "Обувь России") исключаются из индекса акций широкого рынка.

"База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения депозитарных расписок HeadHunter Group PLC, обыкновенных акций ПАО "ГК "Самолет" и обыкновенных акций ПАО "Русская Аквакультура", а также исключения обыкновенных акций ПАО "Группа Ренессанс Страхование", — добавляется в сообщении.