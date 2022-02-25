МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сформированная база расчетов индекса Московской биржи, которая будет действовать с 18 марта, осталась без изменений, сообщила торговая площадка.

Московская биржа

Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на рынках 25 февраля

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 марта 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов…. Базы расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС и индекса голубых фишек остались без изменений", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в базах расчета индекса акций широкого рынка, индекса средней и малой капитализации и индекса потребительского сектора обыкновенные акции одного из крупнейших российских ритейлеров компании "Лента" будут заменены на депозитарные расписки. А обыкновенные акции OR Group (ранее — группа "Обувь России") исключаются из индекса акций широкого рынка.

"База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения депозитарных расписок HeadHunter Group PLC, обыкновенных акций ПАО "ГК "Самолет" и обыкновенных акций ПАО "Русская Аквакультура", а также исключения обыкновенных акций ПАО "Группа Ренессанс Страхование", — добавляется в сообщении.