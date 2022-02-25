МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром снижается под давлением дорогого доллара, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару в рамках коррекции

По состоянию на 9.24 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,31% — до 4,4828 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,02% — до 9864 долларов, алюминия – выросла на 3,1%, до 3294,5 доллара, цинка — на 1,95%, до 3641 доллара.

В течение недели котировки меди были волатильны, то снижаясь, то увеличиваясь в пределах 1%. Основным поддерживающим фактором для промышленных металлов стала геополитическая напряженность вокруг Украины.

Однако это также способствовало укреплению доллара как одного из надежных активов, что препятствует росту котировок меди. Сейчас индекс доллара корректируется вниз на 0,3% после роста в четверг на 0,9%. Тем не менее, индекс доллара остается на уровне выше 96 пунктов. С понедельника он вырос уже на 0,8%.