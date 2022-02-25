МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Спрос банков на ликвидность на трехдневном аукционе РЕПО "тонкой настройки" составил 1,929 триллиона рублей при лимите в 3 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

Ставка отсечения на аукционе составила 9,5% годовых, средневзвешенная ставка — 9,5454%.

Дата исполнения первой части сделок — 25 февраля, второй части — 28 февраля.

Объем заключенных сделок в рамках лимита — те же 1,929 триллиона рублей.