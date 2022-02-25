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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220225/836173898.html
Спрос на трехдневном аукционе РЕПО составил 1,929 триллиона рублей
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. Спрос банков на ликвидность на трехдневном аукционе РЕПО "тонкой настройки" составил 1,929 триллиона рублей при лимите в 3 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Ставка... ПРАЙМ, 25.02.2022
рынки, экономика, новости, репо, аукцион
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Спрос банков на ликвидность на трехдневном аукционе РЕПО "тонкой настройки" составил 1,929 триллиона рублей при лимите в 3 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ РФ.
Ставка отсечения на аукционе составила 9,5% годовых, средневзвешенная ставка — 9,5454%.
Дата исполнения первой части сделок — 25 февраля, второй части — 28 февраля.
Объем заключенных сделок в рамках лимита — те же 1,929 триллиона рублей.