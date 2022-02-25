МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном выросли, пытаясь отыграть падение четверга, свидетельствуют данные торгов. База расчетов индекса Мосбиржи с 18 марта останется без изменений

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,63% — до 3451,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2310,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,59% — до 22767,18 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,06% — до 2676,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%, до 6997,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,95%, до 26476,5 пункта.

Всплеск геополитической напряженности в ситуации между Россией и Украиной привел к распродаже на рынке рисковых активов. В четверг биржи АТР упали на 2-4%. Теперь инвесторы покупают подешевевшие акции.

"Рынки не всегда движутся так, как мы ожидаем… Хотя мы сейчас справедливо опасаемся, некоторые инвесторы могут рассматривать это как время, чтобы вернуться", — отметила аналитик платфоры eToro Кэлли Кокс (Callie Cox), чье мнение приводит агентство Блумберг.