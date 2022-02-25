МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании "Полюс", следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа проводит дискретный аукцион по всем акциям

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 25.02.2022, 11.59 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 12337,5) и диапазона оценки рыночных рисков (до 14066,87 рубля, эквивалентно ставке 60%) ценной бумаги PLZL ("Полюс" ПАО ао) ", — говорится в сообщении.

К 12.11 мск акции "Полюса" росли на 15,41%, до 11 322 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.