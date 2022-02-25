МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу днем растут в рамках коррекции после обвала четверга, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись преимущественно ростом в рамках коррекции

По состоянию на 12.37 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 1,17% — до 7262,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 6559,37 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 14103,16 пункта.

В четверг ключевые индексы Европы упали примерно на 4% каждый, биржи АТР снизились на 2-4%. Курс евро упал к доллару более чем на 1%. Сейчас биржи АТР коррекционно отскочили вверх, а курс евро также восстанавливает потери четверга.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке решил начать валютные интервенции и предоставить дополнительную ликвидность банковскому сектору.

"Трейдеры оценили текущий риск и санкции, наложенные на Россию. Они считают, что… распродажа — это возможность заключить выгодные сделки", — сказал агентству Франс Пресс аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam).

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а в четверг президент отдал приказ о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. США и страны НАТО осуждают эти решения и ввели экономические санкции.