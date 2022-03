МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Индексный провайдер MSCI переведет российские индексы из графы "развивающиеся рынки" в "отдельные", говорится в сообщении компании.

"MSCI… объявила сегодня о том, что индексы MSCI Russia будут переведены из категории развивающихся рынков в статус отдельных рынков", — сказано в релизе.

Провайдер уточняет, что решение о переклассификации будет реализовано для всех индексов в один этап по цене на момент закрытия торгов 9 марта 2022 года. Вместе с тем MSCI разрабатывает глобальные и региональные индексы, исключающие Россию, например: MSCI Emerging Markets ex Russia, MSCI EM EMEA ex Russia, MSCI EM Eastern Europe ex Russia.

В конце февраля MSCI начал консультации с международными институциональными инвесторами по вопросам доступности и привлекательности российского фондового рынка. В результате большинство выразили мнение, что российский рынок в настоящее время непригоден для инвестиций и российские ценные бумаги должны быть исключены из индекса MSCI, сообщила компания.

MSCI Russia — биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Нахождение бумаг в этом индексе обеспечивает компании ликвидность.