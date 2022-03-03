МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг показывают снижение на фоне статистики из сферы услуг, оказавшейся хуже прогноза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,27%, до 33799,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 13596,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4368,28 пункта. Минутами ранее S&P 500 находился в плюсе.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 февраля, снизилось сильнее прогнозируемых показателей и составило 215 тысяч. При этом индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 56,5% с 59,9% в январе, в то время как прогнозировался его рост.

Трейдеры также следят за выступлениями председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла. В среду он заявил, что предложит повысить ставку на четверть процентного пункта на заседании центрального банка через две недели. Позднее в четверг Пауэлл также выступит перед конгрессом.

Аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что рынки с оптимизмом восприняли слова Пауэлла, однако неопределенность по-прежнему сильна. Заседание Федрезерва США пройдет 16 марта, тогда регулятор — кроме решения по ставке — также опубликует ряд экономических прогнозов.