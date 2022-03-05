МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Развитие внутреннего предложения драгоценного металла и ограниченное предложение иностранной валюты может способствовать перетоку средств населения в золото и снижению интереса к валюте, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Мишустин рассказал о сложном экономическом периоде для России

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, по которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ. По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства). Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка.

Аналитик по товарным рынкам из "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева говорит, что спрос на физическое золото в виде инвестиционных монет и слитков со стороны населения растет с 2019 года. Особенно резкий всплеск произошел в 2020 году, и в прошлом году рост продолжился, добавляет она. При этом продажи слитков происходили, несмотря на НДС, отмечает эксперт.

По ее мнению, отмена НДС на продажу слитков придаст импульс продажам золота. "Может также произойти некоторое перетекание спроса с инвестиционных монет в слитки. В целом возможно удвоение спроса на металл со стороны населения в этом году", — считает Лукичева.

"Мы видим рост спроса к любым альтернативным инвестициям. Инициатива по отмене НДС на покупку физического золота правильный и своевременный шаг. Большая часть незамороженных резервов ЦБ РФ сосредоточена сейчас именно в физическом золоте", — говорит директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.

КУРС РУБЛЯ И МЕРЫ ЦБ ПО ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ

На этой неделе рубль под давлением жестких антироссийских санкций Запада резко провалился и ушел на исторические минимумы. В итоге доллар за неделю взлетел на 22 рубля, до уровня 105 рублей, евро — на 25,99 рубля, до 118,99 рубля.

На этом фоне ЦБ РФ предписал российским брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Однако уже с 4 марта регулятор снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% и установил ее для юрлиц в 12%. Путин: Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕТАЛЛЫ

"С учетом ожидаемого развития внутреннего предложения металла и ограниченного предложения иностранной валюты может наблюдаться переток средств в золото и снижение интереса к валюте", — говорит Лукичева.

"Для снижения паники на валютном рынке требуется переориентировать физических лиц в приобретение золотых слитков и монет. К сожалению, иные формы участия в росте цены на золото показали свои минусы. Стоимость финансовых инструментов на золото могла существенно отклоняться от стоимости золота на мировых биржах", — продолжает Майоров.

В пятницу — после вынужденных "каникул" — на Московской бирже в обычном режиме возобновились торги фьючерсами и опционами на товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, алюминий, цинк, никель, сахар, пшеница). "Вчера фьючерсы на золото в товарной секции биржи торговались довольно активно, догоняя выросшие за последние дни мировые цены на золото. Однако нельзя сказать, что наблюдалась экстраординарная активность", — говорит Лукичева.

Еще один инструмент инвестиций в драгоценные металлы — обезличенный металлический счет (ОМС), однако он, по мнению экспертов, несколько устарел. В настоящее время Московская биржа предлагает торговлю поставочными фьючерсными контрактами на золото и серебро, отмечает Лукичева. Этот инструмент имеет множество преимуществ перед ОМС за счет более узкого спреда, а отмена НДС облегчает возможность вывода металла под поставку, добавила она.

"Мы считаем, что держать 10-15% портфеля в золотых слитках можно, но необходимо обращать внимание на спреды между ценой покупки и продажи в банках. Если он будет составлять более 10%, то на этом будут зарабатывать банки, а не вы", — заключает Майоров.