МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Наиболее безопасные ценные бумаги, которые реже всего подвергаются серьезной волатильности — это облигации, то есть долговые обязательства компаний и государств. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Аналитик предсказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе

По его словам, выпускать такие бумаги могут как компании, представленные на фондовой бирже, так и те предприятия, которые на ней не представлены и не планируют на нее выходить — они фактически вышли на внешний рынок за дополнительным финансированием.

"Для выхода на рынок облигаций компании проходят достаточно жесткие проверки со стороны Московской биржи — сюда входит и аудит, и проверка отчетностей, и оценка рисков. При этом казусы, когда компания не может выплатить купонный доход и вынуждена объявить либо технический, либо полноценный дефолт, случаются, но крайне редко, не более чем в 2% случаев", — разъяснил эксперт.

Инвестировать в облигации компаний с высоким кредитным рейтингом, по его мнению, можно без каких-либо опасений, особенно если в уставном капитале есть госучастие.

"Другой вопрос, что многие выпуски облигаций, которые вышли в рынок в 2020 — 2021 году, сейчас торгуются серьезно дешевле номинальной стоимости из-за резкого повышения ключевой ставки РФ в два раза за прошлый год и нового повышения регулятором ставки до 9,5% в январе, а также предполагаемого ее роста на заседании в марте", — пояснил Переславский.

Несмотря на падение рыночной стоимости, выплаты "тела" долга будут производиться полностью, независимо от того, сколько на рынке стоит облигация на момент закрытия этого долга. В целом, как раз на падении номинальной стоимости облигации можно подбирать — сейчас доходность по этим инструментам доходит до 15% годовых, подытожил эксперт.