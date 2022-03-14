МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, при этом биржи в Китае теряют 1% и более из-за ситуации с подготовкой ухода ряда китайских компаний с американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,3%, до 3266,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 2141,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,75%, до 19783,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 1,12%, до 7142,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,09%, до 25429,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,73%, до 2641,85 пункта.

На азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдается преимущественно негативная динамика, поскольку инвесторы следят за развитием ситуации вокруг китайских компаний, зарегистрированных на торгах в США. Ранее Комиссия по ценным бумагам США и биржам представила список из пяти компаний, которые могут быть исключены из листинга.

По данным аналитиков Daily FX, которые приводит газета Wall Street Journal, котировки китайских технологических гигантов, котирующихся на биржах США, падают второй день подряд из-за опасений исключения их из листинга.