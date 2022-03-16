МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись значительным ростом фоне увеличения рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,62%, до 7291,68 пункта, французский CAC 40 — на 3,68%, до 6588,64 пунктов, немецкий DAX — на 3,76%, до 14440,74 пункта.

Аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp), которого цитирует издание The Wall Street Journal, отметил на рынках в среду преобладание рисковых настроений. Азиатские индексы закрылись значительным ростом. В частности, гонконгский Hang Seng подскочил сразу на 9% на новостях о том, что китайские власти введут новые правила надзора за листингом компаний на биржах за границей. Рынки США также растут на 1-2%, а евро дорожает к доллару.

Позднее будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что регулятор повысит ставку до 0,25-0,5% годовых. Это повышение может стать первым с ноября 2018 года. Федрезерв также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей.

Кроме того, в четверг пройдет заседание Банка Англии, по итогам которого, как ожидается, регулятор объявит о повышении базовой процентной ставки до 0,75% годовых.