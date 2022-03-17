МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Контракты на золото в среду закрылись на самом низком уровне более чем за две недели после того, как Федеральная резервная система США объявила о первом повышение процентных ставок с 2018 года. Нефть осталась ниже 100 долларов за баррель на фоне роста запасов

Апрельские контракты на золото на COMEX снизились ан 20,50 доллара, или 1,1%, до 1909,20 доллара за унцию. Накануне золото упало в цене на 1,6%, достигнув самой низкой отметки закрытия для наиболее активно торгующихся фьючерсов со 2 марта, согласно данным FactSet.

Федеральная резервная система объявила о повышении ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта, до 0,25%-0,5%. Руководство ФРС также сообщило о планах дальнейших повышений.

Если в этом и были какие-то сомнения, то "ФРС подтвердила, что эра 'временной инфляции' закончилась", говорит Джайлс Коглан, главный аналитик HYCM. "Руководители центрального банка сделали выбор в пользу давно ожидаемого цикла повышения ставок, несмотря на многие факторы неопределенности, сохраняющиеся в мировой экономике".

Дальнейшие повышения ставок будут "содержать ряд условий, говорит он. "Мы увидим более мягкий подход к ужесточению политики, нежели агрессивный подход, к которому мы готовились в течение последнего года".

Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1850-1950 долларов, считает Стивен Иннс, управляющий партнер SPI Asset Management.

Майские фьючерсы на медь упали в цене на 45 центов, или 1,8%, до 24,71 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину выросли на 0,6% до 1008,10 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий снизились почти на 1,9% до 2367,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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