МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фондовый рынок в России и рынок управления активами адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но без прежней интеграции с глобальными рынками: в нынешних условиях она становится практически невозможной, такое мнение высказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров рынка управления активами.

"Главная хорошая новость, и почему имеет смысл проводить такие конференции, — это то, что наш фондовый рынок и рынок управления активами продолжит существовать", — заявил он.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводятся с 28 февраля.

"Конечно, в какие-то моменты мы все усомнились, что может наш рынок устоять и что, может быть, он и не нужен будет в том формате, в котором может образоваться. Но в итоге, мне кажется, это совместное видение и рынка и регулятора, что рынок нужен, что финансовые рынки и финансовая инфраструктура важны. Это правильный механизм аллокации капиталов в экономике, и мы от этих принципов отходить не собираемся", — подчеркнул глава департамента Минфина. Силуанов оценил влияние санкций на экономику России

Поэтому те задачи, которые стоят с точки зрения развития рынка, стимулирования долгосрочных инвестиций, они остаются, продолжил Чебесков. "Конечно, они будут меняться, будем адаптироваться к новым реалиям", — отметил он.

"Конечно, понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией мы не будем настолько интегрированы с глобальными рынками и с иностранными финансовыми инструментами — это становится практически невозможным", — добавил представитель Минфина.