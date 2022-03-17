МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг в рамках коррекции после ралли на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,25%, до 33973 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 13896 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4345 пунктов.

Фондовые биржи США закрыли торги среды ростом на 1,5-4% после того, как ФРС США повысил ставку до 0,25-0,5% годовых. Рынки ожидают, что повышение ставки позволит сдержать инфляцию, которая по итогам февраля ускорилась до 7,9% — максимума с 1982 года.

При этом макроэкономические прогнозы несколько насторожили участников торгов. ФРС резко понизила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 2,8% с 4% и повысила прогноз по инфляции в этом году до 4,3% с 2,6%.

"ФРС США признала, что повышение ставок замедлит инфляцию. Теперь вопрос в том, насколько ужесточение замедлит рост экономики. Это то, что пытаются понять рынки", — сказал газете Wall Street Journal управляющий активами Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи (Shaniel Ramjee).