МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно опускаются в пятницу после трех торговых сессий роста на основных фондовых торгах, в то время как инвесторы обратили внимание на сохранение политических рисков, свидетельствуют данные торгов. В США решили запретить импорт урана из России

По состоянию на 15.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,59%, до 34159 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 14002 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4371 пунктов.

Динамика фьючерсов может свидетельствовать о том, что основные торги начнутся сильным снижением фондовых индексов. При этом с начала недели индекс DJIA вырос на 4,5%, NASDAQ — на 6%, S&P 500 — на 5%. Американские фондовые биржи росли, в то время как трейдеры следили за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и не получили неприятных сюрпризов — планы регулятора не изменились несмотря на менее стабильную обстановку в экономике и мире.

Теперь же внимание участников торгов вернулось к внешнеполитической ситуации.

"Настроения остаются хрупкими, риск дальнейшей эскалации остается реальной проблемой", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.