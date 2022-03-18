МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль после утренних попыток инерционного роста все же упал в пятницу, но по итогам недели значительно вырос, следует из данных Московской биржи.

Инвесторы переваривали решение и комментарии Центробанка РФ по ключевой ставке и по возобновлению торгов ОФЗ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск поднялся на 1,67 рубля — до 104,82 рубля, евро — на 1,09 рубля, до 114,8 рубля.

За неделю курс доллара упал на 9,43 рубля (на 8,25%), евро — на 6,23 рубля (на 5,15%).

Объем операций составил немногим менее 800 миллионов долларов на торгах этой валютой расчетами "завтра" против чуть более 1 миллиарда долларов в четверг.

РУБЛЬ СДАЛ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

С утра рубль пытался по инерции продолжить рост — седьмую сессию подряд — в направлении психологической отметки 100 рублей за доллар.

Однако курс немного не дошел до нее, опустившись до 101,7 рубля. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Интриги добавило внесение президентом РФ в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для переназначения председателем ЦБ.

В итоге регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики создало угрозы для финансовой стабильности, но принятые меры позволили ее поддержать, отметил ЦБ.

Дальнейшая траектория восстановления экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям, а денежно-кредитная политика поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению, указал Центробанк.

Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ по ставке. Поддержка российской валюте пришла позже от заявления Набиуллиной о возобновлении с понедельника торгов облигациями федерального займа. Регулятор будет покупать ОФЗ в объемах, необходимых для стабилизации ситуации, а после стабилизации продаст их, сказала глава ЦБ.

Инвесторы также обратили внимание на заявление высокопоставленного представителя американского госдепа о том, что санкции США против России из-за спецоперации на Украине не планируются как постоянные.

Однако перед выходными, особенно после шести дней роста рубля, игроки все же предпочли зафиксировать прибыль и откупить подешевевшую валюту.

В итоге доллар вырос к рублю на 1,6%, а евро – на 1%. Рублевая цена нефти колебалась около 11,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На предстоящей неделе курс доллара может двигаться в диапазоне 95-110 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Он видит целый ряд причин для продолжения умеренного укрепления российской валюты.

"Это позитивные сигналы со стороны переговорного процесса между Россией и Украиной по деэскалации, 80-процентный норматив продажи компаниями экспортной выручки, ограничения на оборот долларов, евро и фунтов, высокая ключевая ставка, удорожание и сжатие импорта. Также рубль поддержало снятие опасений в отношении перспектив выплат российского внешнего долга", — перечислил эксперт.

"В то же время фактор геополитики останется доминирующим, вследствие чего курсовая волатильность может эпизодически повышаться в зависимости от новостного фона", — добавил Буйволов.

Денежно-кредитная политика ЦБ в будущем может сочетать две цели: монетарное и инфляционное таргетирование, отмечают аналитики банка "Синара", комментируя решение регулятора по ставке.

"ЦБ РФ активно увеличивает рублевую ликвидность для поддержки банковского сектора. Однако, как только экономика адаптируется к новым условиям, полагаем, регулятору целесообразно поставить дополнительную цель – объем денежной массы в обращении. Это ограничит инфляционное давление, создающееся в результате печатания денег", — поясняют они, рассуждая о факторах курсообразования рубля.