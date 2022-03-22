МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Акции Tesla растут в цене на 6% после открытия во вторник автозавода в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.23 мск стоимость акций компании росла на 5,89% — до 976,03 доллара за ценную бумагу. Максимально в ходе торгов показатель поднимался до 977,23 доллара.

Автомобильный завод Tesla в немецкой земле Бранденбург получил разрешение на эксплуатацию в начале марта, во вторник первые электрокары, собранные в Грюнхайде, будут переданы владельцам.

Компания Tesla начала строительство завода в земле Бранденбург около двух лет назад, получив 19 предварительных разрешений. Глава компании Илон Маск изначально надеялся начать производство в середине 2021 года. На первом этапе планируется выпуск до 500 тысяч автомобилей в год, численность сотрудников составит около 12 тысяч человек. В настоящее время на производстве работают около трех тысяч человек.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.