МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Московская биржа 24 марта возобновит расчет индекса Мосбиржи и его долларового эквивалента — индекса РТС, говорится в сообщении торговой площадки. Рубль уверенно вырос в среду, отвоевав у доллара рубеж в 100 руб/$

"Московская биржа будет проводить с 9.50 до 14.00 торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи. В связи с этим возобновляется расчет индекса Мосбиржи и его долларового эквивалента — индекса РТС. Расчет индексов будет осуществляться с 10.00 до 13.40, в 13.50 будут рассчитаны значения индексов по итогам аукциона закрытия", — уточняется в сообщении биржи.

В состав индекса Мосбиржи и индекса РТС входят 43 ценные бумаги: 33 акции российских эмитентов и 10 акций и депозитарных расписок на акции иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, напоминает торговая площадка.

"Ценные бумаги, входящие в индексы, торги которыми не возобновятся 24 марта, будут учитываться в индексе Мосбиржи и индексе РТС по ценам закрытия торгов 25 февраля 2022 года. При расчете индекса РТС по этим ценным бумагам будут учтены рублевые цены на 25 февраля 2022 года, конвертированные по текущему биржевому курсу доллара США", — обращает внимание биржа.

Совокупный вес иностранных ценных бумаг в индексе Мосбиржи и Индексе РТС по состоянию на 25 февраля 2022 года составлял 13,4%, говорится там же.

О дате возобновления расчета остальных индексов акций будет сообщено дополнительно, отмечается в сообщении. Биржа также обращает внимание на возможное проведение торгов в форме дискретного аукциона 24 марта со стартом не позднее 13.10 мск.