МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов 24 марта полностью компенсировал провал, произошедший 24 февраля, однако к середине торгов оптимизм покупателей несколько ослаб, при этом рынок акций может завершить торги в четверг в плюсе, следует из данных торгов и комментария РИА Новости аналитика ИК "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Эксперт объяснил резкий рост акций на Мосбирже

Индекс Мосбиржи к 13.10 мск четверга рос на 5,11% — до 2595,64пункта, индекс РТС снижался на 8,62% — до 856,2 пункта на фоне подскочившего в цене доллара к рублю за время приостановки торгов. В первый час торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 11,8%, до 2761,17 пункта – максимума с 22 февраля.

В лидерах роста – акции "Фосагро" (+26,82%), обыкновенные акции "Татнефти" (+20,96%), акции "Роснефти" (+17,29%), префы "Сургутнефтегаза" (+18,09%), "Новатэка" (+17,81%), "Полюса" (+17,11%). В минусе торгуются акции "Аэрофлота" (-12,03%), "Транснефти" (-5,09%), ВТБ (-5,27%), МТС (-4,83%) и акции "Детского мира" (-6,36%).

"Российскому рынку на открытии торгов, очевидно, помогли заявки на покупку инвесторов, которые рассчитывают, что худшее позади или близко, и желание заработать после почти месячного перерыва. Кроме того, финансовые регуляторы запретили короткие позиции, а также продажи российских бумаг нерезидентами и готовы в случае необходимости сами прийти с покупками. Ближе к завершению сессии оптимизм несколько ослаб, но все же рублевый рынок еще может закрыться в плюсе (в отличие от долларового, на который повлияла динамика рубля)", — комментирует рост рынка Кожухова. Сбой произошел в приложении Сбербанка для инвестиций

"Аэрофлот" и "Транснефть" оказались одними из наиболее пострадавших в санкционных условиях компаниями. Закрытие воздушного пространства над рядом стран и резкое сокращение числа международных полетов, сложности с взятыми в лизинг самолетами негативны для "Аэрофлота". Евросоюз в то же время, помимо прочих компаний, ранее запретил любые транзакции с "Траснефтью", — отмечает причины падения акций эксперт.

Московская биржа проводит в четверг с 9.50 до 14.00 мск торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи. Расчет индексов Мосбиржи и РТС будет осуществляться с 10.00 до 13.40 мск, в 13.50 мск будут рассчитаны значения индексов по итогам аукциона закрытия.